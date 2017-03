Heidi Klum 1997: So sexy war sie bei ihrem ersten Victoria‘s-Secret-Walk

Heidi Klum (1997) (© ZUMA Press / imago)

Heidi Klum gehört zu den erfolgreichsten Topmodels der neunziger Jahre. Sie lief schon zu Beginn ihrer Karriere für Top-Marken wie Victoria's Secret und überzeugte auf dem Laufsteg in super sexy Outfits und ihrem heißen Body.

Heidi Klum (43) begann ihre Karriere 1992. Die hübsche Bergisch Gladbacherin nahm damals an einer der ersten Castingshows des Fernsehsenders RTL teil. Thomas Gotschalk (66) moderierte die Show, in der sich die damals 19-jährige Heidi gegen 25.000 Konkurrentinnen durchsetzen konnte. Seit 1993 lebt die Model-Mama in Amerika.

13 Jahre lief die schöne Deutsche auf dem legendären Victoria's-Secret-Laufsteg, bis sie 2010 ihre Engelsflügel ablegte. 1997 gab Heidi ihr Debüt auf dem Catwalk des US-amerikanischen Dessous-Herstellers und heizte den Zuschauern mit ihrem sexy Outfit ordentlich ein. In einer schwarzen Spitzen-Korsage mit halterlosen Strümpfen, Strapsen und einem sehr knappen Höschen schritt die damals 24-Jährige in High Heels über den Catwalk. Besonders verführerisch wurde der Look durch die schwarze Federboa, die Heidi um den Hals trug, und den bodenlangen, schwarzen Mantel aus Tüll.

Mittlerweile konzentriert sich die schöne Blondine vor allem auf ihre Nachwuchs-Models bei „Germany's Next Topmodel“. Derzeit sucht Heidi Klum zusammen mit ihren Jury-Kollegen Thomas Hayo (48) und Michael Michalsky (50) wieder nach der schönsten Frau im Lande.