Heath Ledger: Er verstarb noch während der Produktion von „The Dark Knight“

Heath Ledger verstarb im Jahr 2008 (© ZUMA Press / imago)

Am 22. Januar 2008 starb der grandiose Schauspieler Heath Ledger an einer tödlichen Mischung verschiedener Medikamente. Seine letzte Rolle vor seinem tragischen Tod war die des legendären „Joker“ im „Batman“-Film „The Dark Knight“. Doch was die wenigstens dabei wissen: Die Produktion des Films war noch gar nicht beendet, als Heath tot aufgefunden wurde. Der damals 28-Jährige konnte also gar nicht mehr das Endergebnis sehen.

Heath Ledger (†28) ist trotz seines frühen Todes zu einem der größten und am meisten verehrten Hollywood-Stars überhaupt geworden. Vor allem für seine Rolle als „Joker“ in „The Dark Knight“ wurde er posthum unglaublich gefeiert. Für den Superhelden-Film stand er im Jahr 2007 gemeinsam mit Christian Bale (43) alias „Batman“, Gary Oldman (59) alias „James Gordon“ und vielen weiteren Stars vor der Kamera.

Der Film sollte ein voller Erfolg werden und tatsächlich begeisterte er die Massen. Doch überschattet wurde der unglaubliche Erfolg vom Tod Heath Ledgers. Der damals erst 28-Jährige wurde nur kurz nach dem Ende der Dreharbeiten tot in seiner Wohnung in New York aufgefunden. Bei der Obduktion wurde als Todesursache ein tödlicher Cocktail aus verschiedensten eingenommenen Beruhigungs- und Schmerzmitteln festgestellt.

Heath Ledger bekam posthum einen Oscar

Die Szenen des gelungenen Films waren damals zwar alle schon abgedreht, doch die endgültigen Arbeiten noch nicht beendet. Heath starb nämlich im Januar 2008, während der „Batman“-Film erst im Sommer fertiggestellt und im Juli 2008 in den USA in die Kinos kam. Die Menschen waren vollkommen begeistert von Heaths Rolle als Bösewichts „Joker“. Im Jahr 2009 wurde ihm deswegen posthum ein Oscar als Bester Nebendarsteller verliehen. Bis heute empfinden die meisten Fans Heath alias „Joker“ als beste und originellste Verkörperung des legendären Comic-Bösewichts.

Bildergalerie: 5 geheime Fakten über den Hollywood-Star Heath Ledger