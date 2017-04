Heath Ledger (†28): Neue Doku zeigt den verstorben Schauspieler hautnah

Es wird eine Dokumentation über Heath Ledger geben (© Future Images / imago)

Unveröffentlichte Aufnahmen, private Videos und Interviews mit Familie und Freunden: All das soll die Dokumentation „I Am Heath Ledger“ beinhalten. Rund neun Jahre nach seinem Tod zeigt diese Dokumentation Heath Ledger und sein Leben hautnah.

Mehr als neun Jahre sind vergangen seit Heath Ledger (†28) plötzlich und ungewollt an einer Tabletten-Kombination verstarb. Der Tod des talentierten Schauspielers, der auch schon an der Seite von Mel Gibson (61) spielte und für seine Rolle als „Joker“ in „The Dark Knight“ posthum sogar einen Oscar gewann, bestürzte damals viele - denn Heath war einer der besten Schauspieler seiner Generation. Zu seinen Ehren wurde nun eine Dokumentation über sein Leben gedreht, die bald Premiere feiert.

Dokumentation „I Am Heath Ledger“

Das Projekt von Adrian Buitenhuis und Derik Murray beinhaltet Interviews mit Heaths engsten Freunden sowie seiner Familie. Außerdem trägt er selbst auch einen großen Teil zum Filmmaterial bei, denn zu Lebzeiten hatte Heath immer eine Kamera dabei. „Er hat nicht einfach uns gefilmt oder das, was wir taten, sondern er hat immer etwas erschaffen“, so Heaths bester Freund Trevor DiCarlo laut „Huffington Post“. Dabei richtete Heath die Kamera auch oft auf sich selbst - Szenen, die in der Dokumentation ein Publikum bekommen.

Seine Karriere, sein Leben, seine Leidenschaften

„I Am Heath Ledger“ soll dabei den Fokus nicht auf Heath Ledgers Tod, sondern auf sein Leben legen. Seine Liebe zum Schach, seine unglaublich erfolgreiche Karriere, seine Gastfreundschaft, aber auch seine Ängste und Zweifel werden in der Dokumentation angesprochen. Heath Ledgers Fans können sich also auf eine liebevolle und interessante Doku rund um das Leben des Ausnahme-Talentes freuen.