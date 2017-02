Hat Sabia Boulahrouz aktuell einen Freund?

Sabia Boulahrouz: Ist die schöne Ex von Rafael van der Vaart wieder vergeben? (© Future Image / imago)

2015 trennten sich Sabia Boulahrouz und Rafael van der Vaart. Hat die hübsche Brünette inzwischen wieder einen neuen Mann an ihrer Seite?

Schon seit Sommer 2015 sind Sabia Boulahrouz (38) und Kicker Rafael van der Vaart (34) kein Paar mehr. Daher stellt sich die Frage, ob die Schöne inzwischen nicht wieder in festen Händen ist. Im Interview mit der „Bild“ verriet die Hamburgerin, wie es um ihren Status quo in Sachen Liebe bestellt ist und erklärte, dass sie momentan Single ist.

Auf die Frage, ob sie eine Beziehung nicht vermisse, antwortete die 38-Jährige folgendermaßen: „Nein. All die Liebe, die ich brauche, bekomme ich von meinen Kindern. Ich habe momentan die beste Zeit meines Lebens!“, so Sabia. Die Dreifach-Mama scheint ihr Single-Dasein also sehr zu genießen, was ihr nach den Schicksalsschlägen der Vergangenheit auch nur zu wünschen ist. Wenn sie sich wieder neu verliebt, soll ihr Partner ihr allerdings „mehr Freiraum“ lassen als ihre Ex-Partner und „etwas Räuberisches in den Augen“ haben. Bis es soweit ist, muss sich die geborene Hamburgerin dann aber erstmal wieder ans Flirten herantasten, denn das hat sie ihrer Meinung nach „total verlernt“.