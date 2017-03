Harte Schicksalsschläge: So tragisch war Charlize Therons Jugend

Charlize Theron mit ihrer Mama Gerda (© Future Image / imago)

Charlize Theron ist nicht nur eine der schönsten Frauen, die Hollywood zu bieten hat, sondern auch eine ausgezeichnete Schauspielerin. Die Südafrikanerin spielte schon in zahlreichen Filmen mit und führt ein skandalfreies Leben. Doch die Schauspielerin hatte es nicht schon immer so schön. Vor allem in ihrer Jugend musste Charlize einiges durchmachen: Sie musste zusehen, wie ihre Mutter ihren Vater tötete.

Charlize Theron (41) kennt man vor allem durch Filme mit starken Frauenrollen. Immer wieder spielt sie selbstbewusste, emanzipierte Frauen und ist dabei sehr überzeugend. Stark musste Charlize auch in ihrer Jugend sein. Als kleines Mädchen musste die Schauspielerin schon einiges miterleben und hat ein traumatisches Erlebnis hinter sich.

Im Alter von nur 15 Jahren musste Charlize Theron miterleben, wie ihre eigene Mutter ihren Vater erschoss. Grund dafür war das Verhalten des Alkoholsüchtigen. Charlizes Vater misshandelte und bedrohte sowohl seine Frau Gerda als auch Charlize selbst, weshalb Charlizes Mutter aus Notwehr abdrückte und ihren Mann erschoss. Dass dieses Ereignis die Schauspielerin, welche heute selbst zweifache Mutter ist, sehr prägte, ist dabei nicht verwunderlich.

Doch nicht nur das tragische Familienerlebnis prägte die Schauspielerin. So musste Charlize auch ihre Ausbildung zur Ballerina aufgeben. Aufgrund einer Knieverletzung konnte sie ihrer großen Leidenschaft als Tänzerin nicht mehr nachgehen und musste die Ballettschule verlassen. Nachdem sie dann nach Los Angeles zog, entwickelten sich die Dinge gut für den Hollywoodstar. Nur kurze Zeit nach dem Umzug wurde sie schon von einem Agenten entdeckt und legte damit den Grundstein für ihre bis heute erfolgreiche Karriere.