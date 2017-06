„Harry Potters” Liebe „Cho Chang”: So sieht Katie Leung heute aus

Katie Leung verkörperte „Cho Chang” (© Katie Leung / Instagram)

In der Rolle der „Cho Chang“, die zum ersten Mal im vierten Teil der „Harry Potter“-Reihe auftrat, gelang Katie Leung der große Durchbruch. Auch heute ist sie als Schauspielerin sehr gefragt und konnte schon einige Rollen ergattern.

Sie hat dem Zauberlehrling ganz schön den Kopf verdreht: Katie Leung (29) alias „Cho Chang“. Im vierten Teil der Fantasy-Reihe „Harry Potter und der Feuerkelch“ verliebt sich Daniel Radcliffe (27) aka „Harry Potter“ in seine hübsche Mitschülerin - auch wenn er letztendlich seine große Liebe in „Ginny Weasley” findet, die er später auch heiratet.

Katie Leung ist eine Augenweide

Im Gegensatz zu der eher zurückhaltenden „Cho“ wirkt Katie heute selbstbewusst. Die Schauspielerin ist zu einer schönen jungen Frau herangewachsen und begeistert immer noch mit ihren langen schwarzen Haaren und ihrem strahlenden Lächeln, welche sie schon damals als Schönheit kennzeichneten.

Die britische Schauspielerin hatte im 2005 erschienenen Fantasy-Film ihr Kinodebüt und schaffte durch die Rolle den großen Durchbruch. Vor ihrem Mitwirken in „Harry Potter“ hatte Katie Leung keinerlei Schauspielerfahrung und wurde aus über 4.000 Bewerberinnen für die Rolle der „Cho Chang“ ausgewählt. Grund dafür war J. K. Rowling (51), die sich für diese Figur ein komplett unbekanntes Gesicht wünschte. In drei weiteren Teilen der Fantasy-Reihe verkörperte sie die Rolle ebenfalls.

Katie Leung: Eine gefragte Theater- und Filmschauspielerin

Nach ihrer Zeit bei „Harry Potter“ widmete sich Katie weiterhin der Schauspielerei. 2016 spielte sie in „The Forgeigner“ an der Seite von Jackie Chan (63) und Pierce Brosnan (64). Zuletzt war Katie in der dramatischen Komödie „T2 Trainspooting“ zu sehen, der im Januar diesen Jahres Premiere feierte. Aber auch auf der Theaterbühne fühlt sie sich wohl und war im letzten Jahr am Hampstead Theater in London zu sehen. Mit knapp 160.000 Instagram-Abonnenten hat sich Katie zudem eine große Fanbase geschaffen, die sie auf ihrem Weg immer unterstützen.