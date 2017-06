„Harry Potter“-„Bellatrix Lestrange“: So sieht Helena Bonham Carter im wahren Leben aus

Helena Bonham Carter (© Getty Images)

Helena Bonham Carter hat bislang eine Eins-A-Karriere hinter sich und noch lange ist kein Ende in Sicht. Vielen ist sie aus „Harry Potter“ („Bellatrix Lestrange“) bekannt, doch auch nach und vor dem Fantasyfilm landete die Ex von Regisseur Tim Burton viele Erfolge.

Die 1966 in London geborene Helena Bonham Carter (51) ist als „Bellatrix Lestrange“ in den letzten vier „Harry Potter“-Filmen (2007-2011) einem breiten Publikum bekannt geworden. Auch aus „Vom Fliegen und anderen Träumen“ (1998), „Sweeney Todd“ (2007), „Fight Club“ (1999) oder „Alice im Wunderland“ (2010 und 2016) ist ihr Gesicht bekannt. Dabei stammt Helena Bonham Carter aus einer Familie voll bekannter Persönlichkeiten. Ihr Vater, Raymond Bonham Carter (†74), beispielsweise war ein erfolgreicher Bankier und stammt aus einer bedeutenden britischen Politikerfamilie. Der Vater ihrer Großmutter war der britische Premierminister Herbert Henry Asquith (†75).

Helena Bonham Carter: Nicht nur aus „Harry Potter“ bekannt

Statt auf die Universität zu gehen, schlug Helena schon früh den Weg in die Schauspielerei ein. Mit 16 Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt in einem Werbespot. Bekanntheit erlangte die Britin durch ihre Rolle als „Lucy Honeychurch“ in „Zimmer mit Aussicht“ (1985). 2018 wird Carter als „Rose“ in „Ocean’s Eight“ zu sehen sein.

Mit Tim Burton hat sie zwei Kinder

Zwischendurch arbeitete die erfolgreiche Schauspielerin sogar als Model. Auch hier bewies Helena Bonham Carter einmal mehr ihre Wandelbarkeit. Für ihre Jobs schlüpft die 51-Jährige oft nicht nur in Kostüme, sondern auch sehr aufwändiges Make-up. Auch im wahren Leben mag sie extravagante und auffällige Looks gerne.

Helena Bonham Carter war von 2001 bis 2014 mit dem Produzenten und Regisseur Tim Burton (58) liiert und war in vielen seiner Filme zu sehen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

