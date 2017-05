Harald Glööckler ist jetzt blond

Harald Glööckler trägt nun blonde Mähne (© STAR-MEDIA / imago)

Harald Glööckler hat ein Umstyling gewagt: Die Haarpracht des Designers ist nun nicht mehr schwarz, sondern blond.

Harald Glööckler (51) probiert in Sachen Mode und Styling gern mal was aus und ist auch für extravagante Veränderungen und Trends zu haben. Das dürfte auch der Grund für die neueste Veränderung des Modeschöpfers in Sachen Haarfarbe sein. Der Designer trägt jetzt nämlich Blond! Zuvor kannte man Harald Glööckler mit tiefschwarzen Haaren und ebenso schwarzem Bart. Diese Zeiten sind jetzt aber vorbei, wie man bei einem Event der „GoSpecial on Tour“-Veranstaltungsreihe in Mannheim beobachten konnte. Dort trat der Künstler nämlich auf, um über Gott und alles, was ihm wichtig ist, zu sprechen und führte dabei stolz seine neue Frisur vor. Bart und Augenbrauen sind übrigens schwarz geblieben, nur das Schwarz der Haare musste hellem Blond weichen.

