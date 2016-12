„Hangover“-Star Zach Galifianakis: Das ist seine schöne Frau Quinn

Zach Galifianakis und Quinn Lundberg sind seit vier Jahren verheiratet (© Getty Images)

Bei „Hangover“ ist Zach Galifianakis alias „Alan“ stets auf anderen Hochzeiten zu Gast und sorgt dort für mächtig Ärger. Doch privat durfte der Schauspieler bereits seine eigene Hochzeit zelebrieren. Seit vier Jahren ist er mit Quinn Lundberg verheiratet. Die beiden wurden vor Kurzem sogar zum zweiten Mal Eltern.

Zach Galifianakis (47) dürfte den meisten als „Alan“ aus den „Hangover“-Filmen bekannt sein. Dabei sorgt „Alan“ auf den Hochzeiten seiner Freunde stets für ordentlich Ärger. Privat lässt es der Schauspieler jedoch ein wenig ruhiger angehen. Galifianakis hat im echten Leben bereits die große Liebe gefunden. Vor vier Jahren gaben sich Zach und seine Langzeitfreundin Quinn Lundberg das Jawort. Die Liebe der beiden wurde anschließend im Herbst 2013 mit einem Sohn gekrönt.

„Hangover“-Star im Familienglück

Vor wenigen Wochen wurden Zach Galifianakis und Quinn Lundberg schließlich zum zweiten Mal Eltern. Wie „eonline“ berichtet, durfte sich das Paar erneut über einen Jungen freuen. Dieser hört auf den Namen Rufus Emmanuel Lundberg. Damit ist die Familienplanung für die beiden vermutlich jedoch noch nicht abgeschlossen. Bevor Zach zum ersten Mal Vater wurde, gab er in einem Interview mit dem „Rolling Stone“ vor fünf Jahren zu: „Ich will schon seit zehn Jahren Kinder. Ich würde gerne adoptieren, oder auf natürlichem Wege bekommen – einfach alles. Ich will ungefähr 15!“ Ob Die Familienplanung von Zach Galifianakis und seiner hübschen Frau Quinn Lundberg nun mit zwei Kindern schon abgeschlossen ist, ist somit fraglich.