„Hangover“-„Alan“: So anders sieht Zach Galifianakis heute aus

Zach Galifianakis im adretten Anzug (© Getty Images)

Zach Galifianakis ist ein super guter Schauspieler, der Fans vor allem in den „Hangover“-Filmen an der Seite von Bradley Cooper und Ed Helms begeisterte. Früher war Zach ziemlich dick – mittlerweile hat er über 20 Kilo abgenommen und sieht richtig verändert aus.

Im Jahr 2009 spielte Zach Galifinakis (47) im ersten Teil von „Hangover“ mit. Aufgrund des großen Erfolgs wurden noch zwei weitere Teile der tollen Komödie gedreht, doch über die Zeit hat sich Zach ziemlich verändert. Früher hatte der heute 47-Jährige einige Kilos zu viel auf den Rippen. Doch irgendwann fühlte sich Zach nicht mehr wohl in seiner Haut und ließ mithilfe einer Diät die Kilos purzeln.

Der 47-jährige Schauspieler zog sein Abnehm-Programm knallhart durch und zeigt sich seitdem völlig erschlankt auf den roten Teppichen. Vor allem in Anzug, Hemd und Krawatte macht der sympathische Zach eine richtig gute Figur und begeistert seine Fans mit seinem Auftreten.

Doch Zach ist über die Jahre nicht nur schlanker geworden, sondern auch älter. Seine 47 Jahre machen sich vor allem an seinem dichten Vollbart bemerkbar. Denn zwischen den braunen Barthaaren finden sich immer mehr graue Haare. Doch das tut Zachs gutem Aussehen keinen Abbruch – ganz im Gegenteil: Der ergrauende Bart macht den „Hangover“-Star erst richtig interessant und attraktiv.

Seit 2016 spielt Zach die Hauptrolle in der US-Serie „Baskets“ und 2018 wird mit dem Film „A Wrinkle in Time“ wieder in den Kinos zu sehen sein.