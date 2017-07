Hana Nitsche: So wunderschön sieht sie ohne Make-up aus

Hana Nitsche ganz ohne Make-up (© hananitsche / Instagram)

Hana Nitsche nahm 2007 an der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ teil und belegte dort Platz Drei. Seitdem arbeitet die Brünette erfolgreich als Model. Auf dem Boden ist Hana Nitsche dennoch geblieben und zeigt mit ungeschminkten Bildern ihre natürliche Schönheit.

Die ist wohl der erfolgreichste GNTM-Export aller Zeiten. Hana Nitsche (31) belegte in der Modelshow von Heidi Klum (44) zwar nur den dritten Platz, konnte ihre Karriere dennoch starten und arbeitet heute für Marken wie Lascana und Esprit. Neben dem Modeln versuchte sie sich auch schon als Schauspielerin und ergatterte in „Männerherzen“ eine Nebenrolle. Seit sechs Jahren lebt die 31-Jährige in New York und ist dort super glücklich.

Hanna Nitsche ist eine Naturschönheit

Doch auch ein erfolgreiches Model wie Hana Nitsche braucht einmal eine Auszeit. Diese gönnte sich das Model auf Hawaii und postete dabei ein Foto von sich, das sie von ihrer natürlichen Seite zeigt. Auch ohne Make-up ist Hana eine wunderschöne Frau, die neben Fotos in heißen Dessous auch mit ihrem natürlichen Aussehen punkten kann.