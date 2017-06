Halle Berry wieder schwanger? Jetzt spricht sie selbst

Hollywoodstar Halle Berry (© Getty Images)

Bekannt aus Filmen wie „X-Men“ oder „Catwoman“ ist Halle Berry mittlerweile ein fester Bestandteil der ganz Großen Hollywoods. Aktuelle Bilder lassen Gerüchte laut werden, die Schauspielerin sei zum dritten Mal schwanger. Jetzt meldet sie sich selbst zu Wort!

Halle Berry (50) ist eine hochkarätige Schauspielerin, Mutter zweier Kinder und jetzt vielleicht wieder schwanger? So zumindest lauteten neueste Spekulationen, seit die Hollywood-Schönheit bei einer Benefiz-Veranstaltung am 3. Juni in Los Angeles, in einem hautengen, silbernen Glitzerkleid, einen kleinen Bauch zeigte und diesen vor den Kameras streichelte.

Doch die 50-Jährige stellte jetzt mit Humor via Instagram klar: An den Gerüchten um eine erneute Schwangerschaft ist nichts dran! So schrieb sie auf Insatgram: „Kann ein Mädchen Steak und Pommes haben?“ Zusätzlich dementierte Berrys Sprecher die Gerüchte gegenüber „People“. Zwar steht ihr die Mutterrolle äußerst gut, doch bis auf weiteres bleibt es wohl bei zwei süßen Berry-Kids,Tochter Nahla Ariela Aubry (9) und deren kleinen Bruder Maceo Robert Martinez (3).