Halle Berry: Strahlend schön auf dem roten Teppich

Halle Berry bei der „Kidnap“-Premiere (© Getty Images)

Oscarpreisträgerin Halle Berry zeigt sich bei der Premiere ihres neuen Thrillers sexy, aber sportlich. Die 50-Jährige trägt wieder langes, glattes Haar und scheint optisch einfach immer jünger zu werden.

Wie macht sie das nur? Halle Berry (50) lässt alle anderen bei der Premiere ihres neuen Thrillers „Kidnap“ vor Neid erblassen. Die Mutter zweier Kinder sieht mit ihren glatten Haaren und eingeflochtenem Zopf umwerfend aus. Ihr sportliches Outfit veredelt sie dabei mit silbernen Pumps. Durch den offenen Knopf der Bluse zeigt sie dabei auch ein wenig Ausschnitt.

Halle Berrys neuer Film „Kidnap“ kommt am 4. August in die deutschen Kinos. Darin spielt die 50-Jährige eine Mutter, deren junger Sohn entführt wird. Aus Angst, die Polizei würde ihn nicht rechtzeitig finden, nimmt sie selbst die Verfolgung auf. Der Trailer verspricht eine Menge Action und eine wütende Halle Berry in Hochform.