Halle Berry postet seltenes Bild ihres Sohnes

Halle Berrys Sohn Maceo Robert Martinez (© halleberry / Instagram)

Dieses seltene Glück müssen wir genießen. Halle Berry postete auf Instagram ein Bild ihres süßen Sprösslings. Das Besondere daran? Die Hollywood-Schönheit hält ihre Kinder eigentlich fern von der Bildfläche.

Schauspielerin und Mutter Halle Berry (50) hat vor wenigen Tagen auf ihrer persönlichen Instagram-Seite ein zuckersüßes Bild ihres dreijährigen Sohnes Maceo Robert Martinez gepostet. Neben das Bild des Jungen, auf dem er lediglich von hinten und in seinem Pyjama zu sehen ist, schrieb Halle: „Wenn du einen Pyjama findest, der deine Welt rockt.“ Halle Berrys Tochter Nahla Ariela Aubry (9) ist auf dem Bild zwar nicht zu sehen, bestimmt aber nicht weit weg vom Geschehen.

Wo genau das Foto aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Jedoch muss der Schnappschuss auf einer Yacht entstanden sein, denn die Nähe und der Blick aufs Meer lassen kaum Zweifel darüber. Wie es also aussieht, macht die erfolgreiche Schauspielerin auch in Sachen Familie so einiges richtig.