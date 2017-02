Hailee Steinfeld super sexy auf Instagram

Hailee Steinfeld zeigt ihre langen Beine auf Instagram (© Hailee Steinfeld / Instagram)

Schauspielerin Hailee Steinfeld kennen die meisten als süße „Mattie Ross“ in der Romanverfilmung „True Grit“. Damals war die hübsche Hailee erst 13 Jahre alt – mittlerweile ist aus ihr eine heiße junge Frau geworden. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die 20-Jährige unglaublich sexy und auch ziemlich freizügig.

Hailee Steinfeld (20) ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die zuletzt in den Filmen „Term Life“ und „The Edge of Seventeen“ zu sehen war. Ihren schauspielerischen Durchbruch schaffte die heute 20-Jährige bereits im zarten Teenie-Alter. Im Jahr 2010 wurde sie durch ihre Rolle „Mattie Ross“ in „True Grit“ international bekannt und unglaublich beliebt. Mittlerweile ist Hailee aber erwachsen und geizt auf Instagram nicht mit ihren weiblichen Reizen.

Hailee postet auf Instagram zahlreiche tolle Bilder, auf denen sich die hübsche Brünette richtig sexy präsentiert. Die 20-Jährige hat dabei nicht nur ein unfassbar schönes Gesicht, sondern auch einen absoluten Traumkörper. Hailee ist super schlank und hat trotzdem schöne Kurven, die sie weiblich und noch heißer wirken lassen.

Hailee Steinfeld ist 1,73 Meter groß

Die begabte Schauspielerin ist mit 1,73 Metern auch relativ groß und hat damit fast schon Modelmaße. Auffallend sind vor allem ihre langen Beine, die sie gerne zeigt. Doch auch das Posieren hat die 20-Jährige richtig gut drauf. Im mega kurzen Kleid und mit einer heißen Netzstrumpfhose wirft sie sich in eine heiße Pose und blickt verführerisch in die Kamera. Und auch im Bikini ist die sympathische Hailee auf Instagram oft zu sehen. Verträumt und sexy zugleich lehnt sie sich an eine Palme oder zeigt sich mit einer lässigen Sonnenbrille und wehendem Haar auf einem Boot.