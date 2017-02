GZSZ: Was wurde aus Dominic Boeer alias „Jonas Vossberg“?

Dominic Boeer arbeitet heute als politischer Berater (© Future Image / imago)

Dem großen Publikum wurde er als der heiße Erdkundelehrer „Jonas Vossberg“ bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt. Von 2003 bis 2005 verdrehte Dominic Boeer nicht nur seinen Schülerinnen, sondern auch seinen weiblichen Fans den Kopf. Zwölf Jahre sind seit seinem Ausstieg bei GZSZ vergangen – wir verraten euch, was der Schauspieler heute macht.

Vor zwölf Jahren stand Dominic Boeer (38) das letzte Mal für die Daily-Soap GZSZ vor der Kamera. Von 2003 bis 2005 verdrehte er als der heiße Erdkunde- und Sportlehrer „Jonas Vossberg“ seinen Schülerinnen den Kopf. Zum Leidwesen seiner weiblichen Fans kehrte er der Sendung nach nur zwei Jahren den Rücken. Doch Dominic etablierte sich nach seiner GZSZ-Zeit weiter als Schauspieler. So stand er für mehrere TV-Produktionen und Kinofilme vor der Kamera. Der Frauenschwarm war in „Doctor’s Diary“ (2008-2011), „Mila" (2015), „Dr. Klein“ (2014-2016) oder „Heiter bis Tödlich - Akte Ex" (2016) zu sehen. In der Krimi-Serie „SOKO Wismar“ spielt er bis heute den Polizeihauptmeister „Lars Pöhlmann“. Doch auch in internationalen Filmen konnte Dominic Boeer schon mitspielen und war 2006 in der Kinoproduktion „Das Konklave“ zu sehen.

Charming Boy mit vielen Talenten

Doch Schauspielern allein reicht dem 38-Jährigen nicht. Neben seinen Dreharbeiten lehrt er als Dozent im Bereich politische und mediale Kommunikation in Dortmund und engagiert sich auch in der deutschen Politik. Als politischer Berater erarbeitet er für deutsche Politiker und Parteien strategische Konzepte und unterstützte auch schon Angela Merkel (62) bei den Bundestagswahlen 2005. Doch auch dies ist Dominic Boeer noch nicht genug.

Im Mai 2014 veröffentlichte er sein erstes Buch „Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg“, in welchem er Gutmenschen aufs Korn nimmt. Auch privat läuft es für den Schauspieler bestens. Seit 2010 ist Dominic mit der australischen Ernährungsberaterin und Personal Trainerin Alexandra Hipwell (36) zusammen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.