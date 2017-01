GZSZ: Felix van Deventer ist verliebt

Felix van Deventer ist in festen Händen (© Felix van Deventer / Instagram)

Felix van Deventer bekommt derzeit sein breites Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht. Seit kurzem ist der sympathische GZSZ-Star in einer Beziehung und zeigte sich nun im Interview mit der „Bild“ richtig glücklich und verliebt.

Bei Schauspieler Felix van Deventer (20) könnte es derzeit kaum besser laufen. In der Erfolgsserie GZSZ geht er in seiner Rolle des „Jonas Seefeld“ völlig auf und nun hat er auch privat das ganz große Glück gefunden. In einem Interview mit der „Bild“ spricht er zum ersten Mal über die neue Frau an seiner Seite. Felix gesteht: „Ich bin wieder in festen Händen. Ich habe seit zwei Monaten eine Freundin.“

Doch die neue Frau in seinem Leben kennt Felix eigentlich schon ziemlich lange: „Ich war schon mal mit ihr zusammen. Sie ist aus Hamburg und 20 Jahre alt. Ich bin super happy und total verliebt.“

Könnte hinter der neuen, alten Liebe vielleicht Felix’ Ex-Freundin Vivian stecken? Von 2014 bis Anfang 2016 waren die beiden ein Paar. Fans würden sich über ein Liebescomeback mit der schönen Blondine sicherlich freuen.