GZSZ: Doch ein Happy End für „Sophie“ und „Leon“?

Wird bei „Leon“ und „Sophie“ doch am Ende alles gut? (© Rolf Baumgartner / RTL)

Achtung Spoiler! „Sophie“ und „Leon“ haben schwere Zeiten hinter sich. Doch nun scheint sich für die beiden doch alles zum Guten zu wenden.

GZSZ-Fans aufgepasst! Wer immer die Daumen dafür gedrückt hat, dass „Leon“, gespielt von Daniel Fehlow (42), und „Sophie“, gespielt von Lea Marlen Woitack (29), wieder zueinander finden, kann jetzt erleichtert aufatmen. Nachdem das Paar durch den Verlust seines Babys „Leni“ mit vielen Problemen zu kämpfen hatte, geht es jetzt für die beiden wieder bergauf. Schon am Montag zeichnete sich dies ab, als „Sophie“ endlich den Schritt gewagt hat, das Grab ihres verstorbenen Babys zu besuchen und Abschied zu nehmen. In der heutigen Folge erkennen dann sowohl „Sophie“ als auch „Leon“, dass sie nicht ohne einander können. „Leons“ Pläne, nach Amerika zu reisen, gehören damit der Vergangenheit an. Eine zweite Chance für die Liebe! Darüber wird sich nicht nur „Leons“ Sohn „Oskar“ freuen, sondern auch wir.

Wie genau die beiden ihr Glück wiederfinden, erfahrt ihr heute um 19.40 Uhr auf RTL.