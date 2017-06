GZSZ: Diese zwei Stars verlängern ihre Verträge

Anne Menden und Niklas Osterloh mit GZSZ-Producer Damian Lott (m.) (© RTL)

Einen Ausstieg dieser beiden GZSZ-Stars brauchen Fans der RTL-Soap in nächster Zeit zum Glück nicht zu befürchten! Anne Menden alias „Emily“ und Niklas Osterloh aka „Paul“ haben ihre Verträge verlängert. Was die beiden dazu sagen, erfahrt ihr hier.

Schon seit Dezember 2004 spielt Anne Menden (31) bei GZSZ die Rolle der „Emily“. In dieser wird sie den Fans nun zum Glück auch noch länger erhalten bleiben, denn Anne hat den Vertrag mit RTL verlängert. „Natürlich gehe ich als ‚Emily‘ in die Verlängerung und bleibe GZSZ treu“, erklärt die Schauspielerin gegenüber RTL.

Niklas Osterloh (28) ist erst seit Dezember 2016 als „Paul“ bei GZSZ zu sehen, doch „Paul“ und auch Niklas‘ Leistungen gefallen den Fans und Producern wohl so gut, dass auch sein Vertrag noch nicht ausläuft. „Ich bin begeistert, dass meine Rolle ‚Paul‘ bei den Zuschauern so gut ankommt. Es macht mir riesigen Spaß bei GZSZ und auch mein Hund Herrmann fühlt sich hier bei dem Team, was uns so herzlich aufgenommen hat, pudelwohl! Vielen Dank für's fleißige Zuschauen“, so Niklas freudig.

Auch GZSZ-Producer Damian Lott ist mehr als glücklich darüber, die Zusammenarbeit mit den beiden fortsetzen zu können: „Wir freuen uns sehr, den Vertrag mit unseren geschätzten Schauspiel-Kollegen zu verlängern. Die Fans können sich auf jeden Fall auf viele weitere schöne Geschichten mit ‚Emily‘ und ‚Paul‘ freuen.“

Wie es bei GZSZ weitergeht, erfahrt ihr immer werktags um 19.40 Uhr auf RTL.