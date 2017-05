GZSZ: Der Traum von der Hochzeit wird zum Albtraum

„Sunny“ Hochzeit wird zu einem Albtraum (© Sebastian Geyer / RTL)

Die Jubiläumsfolge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verspricht jede Menge Spannung und Dramatik. In einem von RTL veröffentlichten Trailer zur Folge werden tragische Szenen gezeigt, in denen „Sunny“ in ihrem Hochzeitskleid weinend dasteht, während „Chris“ in Handschellen durch die Straßen rennt.

Am 17. Mai 2017 feiert GZSZ sein 25-jähriges Serienjubiläum. Fans erwarten die Jubiläumsfolge, bei der „Sunny Richter“ (Valentina Pahde, 22) mit „Felix Lehmann“ (Thaddäus Meilinger, 35) vor den Traualtar treten soll, jetzt schon mit Spannung. Doch nun werden immer mehr dramatische Details zur Folge bekannt. Im Trailer zur Jubiläumsfolge, den RTL nun veröffentlichte und der „Bild“ vorliegt, scheint es nämlich fast so, als würde „Sunnys“ Traum von einer zauberhaften Märchenhochzeit sich nicht nur in Luft auflösen, sondern zum regelrechten Albtraum werden.

In dem kurzen Video ist „Sunny“ in einem Traum aus Weiß zu sehen. Doch anstatt strahlender Augen und einem schönen Lächeln finden sich auf ihrem Gesicht nur kullernde Tränen und verschmierte Schminke. Außerdem blickt sich die hübsche Blondine immer wieder um und scheint auf jemanden zu warten.

„Chris“ ist auf der Flucht

Völlig unklar ist mittlerweile, wem überhaupt ihr Herz gehört. Will sie immer noch ihren Verlobten „Felix“ heiraten oder konnte dessen Bruder „Chris“ (Eric Stehfest, 27) sie schließlich doch noch erobern? Dieser steckt auf jeden Fall in ziemlich großen Schwierigkeiten, wie im Trailer gezeigt wird. Mit einer Handschelle um einen Arm und mit Panik in den Augen rennt „Chris“ nämlich die Straße entlang.

Anscheinend befindet sich der Bruder von „Felix“ auf der Flucht vor der Polizei. Doch Fans fragen sich, aus welchen Gründen der sympathische „Chris“ verhaftet worden sein könnte. Allem Anschein nach spitzt sich in der Jubiläumsfolge die Situation rund um „Sunnys“ Hochzeit bis zum Äußersten zu. Ob da ein Happy End für „Sunny“ überhaupt noch möglich ist?