GZSZ-Comeback für „Ayla“ und „David“?

Gibt es ein Comeback für „Ayla“ und „David“? (© Philipp Christopher / Instagram)

Gibt es ein Comeback für „Ayla Höfer“ und „David Brenner“ bei GZSZ? Mit einem Instagram-Post macht „David“-Darsteller Philipp Christopher eine Andeutung, die den Fans gefällt!

2016 war das GZSZ-Jahr von Nadine Menz (27) alias „Ayla Höfer“ und Philipp Christopher (39) alias „David Brenner“. Mit ihrer Liebe haben sie wohl alle GZSZ-Liebhaber verzaubert, denn allen Schwierigkeiten zum Trotz blieben sie zusammen. Im Dezember letzten Jahres dann die traurige Nachricht für alle Fans: die beiden wanderten nach Kuba aus und verließen damit die RTL-Serie.

Jetzt gibt es aber wieder Hoffnung für alle „Ayla“- und „David“-Fans: Philipp machte in einem Instagram-Post eine Andeutung auf ein Comeback! Zu sehen sind Nadine und Philipp mit dem Hashtag #greetingsfromcuba - also Grüße aus Kuba! Seine Schauspielkollegin Nadine postete ein ganz ähnliches Bild. Die Kommentare der Fans zeigen die Begeisterung über die mögliche Rückkehr. „Ihr wart super. Gibt es ein Comeback?“ oder „Bitte kommt wieder! Das wäre ja der absolute Hammer“, sind nur zwei der vielen begeisterten Kommentare.

Ein offizielles Statement gibt es allerdings noch nicht. Ob das ungleiche GZSZ-Traumpaar tatsächlich zurückkommt, bleibt also abzuwarten.