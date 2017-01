GZSZ: Claudia Lorentz ergattert Gastrolle in der Daily-Soap

„Emma“ und „Mesut“ verlieben sich ineinander (© Ralf Baumgartner / RTL)

Ab dem 13. Februar ist ein neues Gesicht bei GZSZ zu sehen. Die Schauspielerin Claudia Lorentz wird in die Rolle von „Emma Knapp“ schlüpfen und für einigen Wirbel in der Daily-Soap sorgen. Besonders bei „Mesut“ kommt die Neue gut an und so sieht es ganz danach aus, als ob eine neue Liebesgeschichte aufflammt.

Bei GZSZ geht es turbulent zu. Viele Fans müssen erst noch „Bommels“ (Merlin Leonhardt, 28) Tod verkraften, da kommt bereits ein neues Gesicht nach Berlin. Ab dem 13. Februar wird Claudia Lorentz (33) in der Rolle von „Emma Knapp“ zu sehen sein. In ihrer Gastrolle wird sie die neue Flamme von „Mesut“ (Mustafa Alin, 39) spielen. „Emma“ und „Mesut“ treffen sich das erste Mal im Mauerwerk, als die Neue in den Kiosk-Besitzer reinrennt. Sofort verliebt sich „Emma“ in den Frauenhelden „Mesut“. Doch ihre erste Begegnung fängt direkt mit einer großen Lüge an.

Wie es mit „Emma“ und „Mesut“ weitergeht, seht ihr ab dem 13. Februar um 19.40 Uhr bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf RTL.