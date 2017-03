Gut gelaunt: Queen feiert den Commonwealth-Day

Königin Elisabeth II. ist seit 1952 Oberhaupt des Commonwealth (© Getty Images)

Königin Elisabeth II. ist seit 1952 das Oberhaupt des Commonwealth of Nations. Seit 1977 wird dieses Staatenbündnis im März gefeiert und auch dieses Jahr hatte die britische Königin wieder viel Freude an den Festlichkeiten.

Jedes Jahr und immer am zweiten Montag im März feiern Millionen von Menschen den Commonwealth-Day. Dieses Jahr feierten die 52 Mitgliedstaaten diesen Tag zum dreißigsten Mal und da hatte Königin Elisabeth II. (90) als Oberhaupt allen Grund zur Freude.

Königin Elisabeth II. feierte in der Westminster Abbey

Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Philip (95), Sohn Prinz Charles (68) und Herzogin Camilla (69) feierte die Queen am 13. März den besonderen Tag des Commonwealth in der Westminster Abbey in London. Zelebriert wurde der freiwillige und unabhängige Zusammenschluss souveräner Staaten, die früher einmal dem so genannten „British Empire“ angehörten.

In einem schwarz-gelben Ensemble, mit dem sie schon einmal überzeugte, zeigte sich Königin Elisabeth II. nicht nur stilvoll wie immer, sondern auch sichtlich gut gelaunt – kein Wunder, denn seit rund 65 Jahren ist sie das symbolische Oberhaupt der Organisation und hat sich diese jährliche Feier damit mehr als verdient.