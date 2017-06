Gunther Gabriel (†75): Deutsche Promis trauern um den Musiker

Gunter Gabriel und Jenny Elvers (© jenny_elvers / Instagram)

Jenny Elvers und Co. nehmen von Gunter Gabriel Abschied. Mit bewegenden Worten und alten Bildern gedenken die Stars der Schlagerlegende in den sozialen Netzwerken.

Nachdem am Donnerstag mit Gunter Gabriel (†75) eine wahre Schlagergröße in Folge eines schweren Treppensturzes von uns gegangen ist, trauern jetzt landesweit sowohl Fans, als auch prominente Kollegen, Bekannte und Freunde. In Zeiten des Social Media verleihen viele von ihnen ihrer Trauer mittels sozialer Netzwerke wie Instagram, Facebook und Co. Ausdruck.

Deutsche Promis trauern

Schauspielerin Jenny Elvers (45) postete ein gemeinsames Bild von sich und Gunter Gabriel. Dem Bild fügte sie die Hashtags „Mein Freund“, „Ich denk an dich“ und „Gute Reise“ bei. „Mensch Gunter..machs gut“ schrieb die ehemalige MTV-Moderatorin Nova Meierhenrich (43) auf Instagram.

Auch Dschungelcamp-Stars nehmen Abschied

Auch Gunter Gabriels ehemalige Dschungelcamp-Kollegen Menderes Bagci (32), Helena Fürst (43) und David Ortega (31) nehmen öffentlich Abschied. So schreibt Menderes auf seiner Facebook-Seite: „Leider hat mich heute eine traurige Nachricht erreicht. Gunter Gabriel ist heute leider von uns gegangen. Als wir damals gemeinsam zum Dschungelcamp-Abenteuer angetreten sind, konnte ich Dich kurz persönlich kennenlernen. Ich erinnere mich gerne zurück an dieses angenehme und ehrliche Gespräch mit dir. Ruhe in Frieden.“