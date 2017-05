Guido Maria Kretschmer bekommt Gastrolle bei GZSZ

Guido Maria Kretschmer spielt eine Gastrolle bei GZSZ (© Rolf Baumgartner / RTL)

Star-Designer Guido Maria Kretschmer ist ein absoluter Publikumsliebling! Jetzt wird der „Shopping Queen“-Moderator bald als Schauspieler bei GZSZ zu sehen sein: Guido übernimmt eine Gastrolle und spielt dabei sich selbst.

Guido Maria Kretschmer (52) ist nicht nur ein Top-Designer, sondern auch ein großer Fan der RTL-Soap GZSZ. Nach vielen Terminproblemen ist jetzt klar: Guido übernimmt eine Gastrolle in der beliebten RTL-Serie und spielt dabei keinen Geringeren als sich selbst. Die beiden GZSZ-Schauspielerinnen Janina Uhse (27) und Anne Menden (31) alias „Jasmin“ und „Emily“ werden dabei mit Guido vor der Kamera stehen. In der Serie leiten die beiden nämlich das gemeinsame Modelabel Tussi Attack und nehmen an einem Wettbewerb teil, den Guido moderiert.

Obwohl der Designer bisher wenig Schauspielerfahrung gesammelt hat, sind die GZSZ-Profis guter Dinge. „Ich mache mir da gar keine Sorgen!“, so Janina Uhse im RTL-Interview. Und auch Guido fühlt sich bei GZSZ wohl: „Ein sehr nettes Team, sehr charmante Menschen. Ok, in der Hauptzentrale könnte ich nicht arbeiten, das wäre mir zu viel Chaos! So viele Möbel in einem Raum hab ich noch nie gesehen. Und Rauhfasertapeten mag ich auch nicht. Aber ansonsten… hier finde ich es schön!“

Für Kommentare wie diesen wird Guido von seinen Fans geliebt! Und wer weiß: Vielleicht sehen wir Guido bald öfter in Gastrollen bei GZSZ!