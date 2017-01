Günther Jauchs Leben: Abiturnote, steile Karriere und heilige Privatsphäre

Günther Jauch (© Getty Images)

Günther Jauch gehört ohne Zweifel zu einem der besten Entertainer Deutschlands. Schon seit 1999 begeistert er das Publikum als Quizmaster bei „Wer wird Millionär“ und auch zusammen mit Thomas Gottschalk kann er bei „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“ überzeugen. Dabei wollte Günther Jauch anfangs gar kein TV-Star werden.

Moderator, Produzent und Journalist – Günther Jauch (60) ist ein echter Entertainment-Tausendsassa! Vor allem als kultiger Quizmaster von „Wer wird Millionär“ feiern ihn die Zuschauer seit 1999 und schon oft wurde er zum beliebtesten Fernsehmoderator Deutschlands gewählt. Nach seinem Abitur mit der Abschlussnote 3,1 wollte er aber eigentlich einen ganz anderen Werdegang einschlagen. Zuerst begann er nämlich ein Jurastudium in Berlin, bewarb sich aber gleichzeitig auch an der Deutschen Journalistenschule in München. Als er dort die Zusage bekam, hängte er sein Jurastudium sofort an den Nagel.

Nach seiner Ausbildung arbeitete Jauch Ende der siebziger Jahre zuerst beim Radio des Bayerischen Rundfunks, wo er auch Thomas Gottschalk (66) kennenlernte. Anfang der achtziger Jahre wechselte Jauch dann zum Fernsehen und moderierte ab 1988 „Das aktuelle Sportstudio“. 1996 präsentierte Jauch erstmals zusammen mit Gottschalk „Die große Show der achtziger Jahre“. Des Weiteren war er 21 Jahre lang das Gesicht von „Stern TV“, stand aber noch für viele weitere Formate vor der Kamera. Seit 2013 arbeitet er wieder gemeinsam mit Thomas Gottschalk bei „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“. Jauch hat außerdem seine eigene Produktionsfirma und war schon als Schauspieler und als Synchronsprecher tätig.

Sein Privatleben bleibt Günther Jauch stets heilig! Nur wenig ist über die Familie von Jauch bekannt und es ist ihm sehr wichtig, dass es auch dabei bleibt. Vielen seiner Fans dürfte das aber egal sein, schließlich liefert er immer eine tolle Show und darauf kommt es bei einem guten Moderator schließlich an.