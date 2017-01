Große Überraschung: Die Kelly Family veröffentlicht im März ein neues Album

Die Kelly Family startet noch mal durch (© Kelly Family / Facebook)

Die Kelly Family veröffentlicht im März ein neues Album! Nach den ausverkauften Konzerten der Comeback-Tour hoffen die sechs Mitglieder auch auf ein erfolgreiches neues Album.

Große Neuigkeiten für alle Kelly Family-Fans! Nach dem großen Ansturm auf die Tickets der drei Konzerte in Dortmund setzt die Kultfamilie jetzt noch einen drauf: es gibt ein neues Album. Auf ihrer Facebook-Seite kündigten die sechs Mitglieder der Comeback-Tour das Erscheinungsdatum für den 17. März an. „Als die drei für Mai geplanten Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle so schnell ausverkauft waren, hat uns das ganz schön umgehauen. Wir haben erst dadurch wirklich begriffen, wie wichtig es für so viele Menschen ist, dass wir wieder zusammen Musik machen. Jetzt sind wir im Studio und tun genau das“, schrieben die Musiker zu einem Bild aus dem Tonstudio. „We Got Love“ soll das neue Album heißen, auf dem viele ihrer größten Hits, aber auch neue Songs zu hören sein sollen.