Große Premiere: Kelly Family gibt nach Jahren ersten gemeinsamen TV-Auftritt bekannt

Die Kelly Family startet noch mal durch (© Kelly Family / Facebook)

Sie feiern wohl das Comeback des Jahres: Die Kelly Family geht nicht nur mit ihrem neuen Album auf Tour, sondern präsentiert ihre neuen Lieder auch bei Florian Silbereisens „Schlagercountdown“ Ende März.

Nach ihren unglaublichen Erfolgen in den neunziger Jahren und der endgültigen Trennung im Jahr 2009 gab es kürzlich tolle Neuigkeiten für alle Kelly-Family-Fans: Ab Mai diesen Jahres werden fast alle Mitglieder der Kelly Family wieder gemeinsam auf der Bühne stehen und ihr großes Comeback feiern. Die drei angekündigten Konzerte waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und nicht jeder konnte sich ein Ticket sichern. Doch kein Grund, traurig zu sein: Via Facebook kündigte die Kelly Family jetzt nämlich auch ihre TV-Premiere an.

Kelly Family: Extra Kontingent für „Schlagercountdown“

„Wir werden am 25. März in Oldenburg unser neues Album beim ‚Schlagercountdown – Das Große Premierenfest mit Florian Silbereisen‘ präsentieren“, kündigte die Kelly Family via Facebook an. Obwohl die Show eigentlich schon längst ausverkauft ist, sei es ihnen gelungen, noch ein weiteres Karten-Kontingent extra für die Kelly-Family-Fans zu beschaffen. „Für uns ist es der erste gemeinsame TV Auftritt seit vielen Jahren und deshalb ist es uns total wichtig, dass Ihr auch die Gelegenheit habt, mit dabei zu sein“, erklärten die Sängerinnen und Sänger.

Wir sind uns sicher: Auch vor dem Fernseher wird dieser Auftritt mit den Liedern des neuen Albums für die Fans ein Fest!