Große Ehre für Karel Gott: Er bekommt die Goldene Henne für sein Lebenswerk

Der Titelsong der Zeichentrickserie „Biene Maja" war einer von Karel Gotts bekanntesten Songs (© CTK Photo / imago)

Die „goldene Stimme aus Prag“ bekommt jetzt also die passende Henne dazu. Karel Gott wird die Ehre zuteil den Preis für sein Lebenswerk bei der Verleihung in Leipzig entgegenzunehmen. Dafür lässt es sich der 78-Jährige nicht nehmen, extra anzureisen.

Mit Hits wie „Für immer jung“ begeistert Karel Gott (78) nun schon seit über 50 Jahren sein Publikum. Für diese grandiose Karriere bekommt er jetzt die Goldene Henne verliehen. Kaum ein tschechischer Künstler war so erfolgreich wie der Schlager-Star.

Das weiß auch „Super Illu“-Chefredakteur Stefan Kobus, der unter anderem für die Vergabe der Goldenen Henne zuständig ist: „Karel Gott begeistert seit mehr als einem halben Jahrhundert generationenübergreifend die Menschen mit seiner Musik und seiner unverwechselbaren Stimme. Wir freuen uns sehr, diesen Ausnahmekünstler und Weltstar in diesem Jahr in Leipzig live auf der Bühne zu sehen und mit der Henne für sein Lebenswerk zu ehren“, wie er in der Hubert Burda Media Pressemitteilung erklärt.

Die Verleihung der Goldenen Henne könnt ihr am 13. Oktober auf den Sendern MDR und rbb um 20.15 live mitverfolgen.