Große Ehre für Helene Fischer: Sie bekommt eine zweite Wachsfigur bei Madame Tussauds

Helene Fischer (© Getty Images)

Helene Fischer wird von Millionen Fans gefeiert. Bereits seit 2011 gibt es die Schlagerschönheit im Berliner Studio von Madame Tussauds in Wachs. Jetzt bekommt Helene eine neue, aktuelle und damit bereits zweite Wachsfigur im berühmten Wachsfigurenkabinett!

Nur wenigen Menschen wird die Ehre zu Teil im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds mit einer persönlichen Figur verewigt zu werden. Noch viel seltener aber kommt es vor, gleich mehrmals in Wachs gegossen zu werden. Laut Madame Tussauds selbst erhält Schlagerstar Helene Fischer (32) jetzt genau diese Ehre. Bereits im Spätsommer 2017 soll die zweite Figur aus Wachs von Helene im Berliner Kabinett enthüllt werden!

Helene selbst hat auch schon fleißig erneut Modell für die neue Figur gestanden und sogar ein Kleid aus ihrem persönlichen Schrank dafür gespendet, welches sie bereits auf dem Roten Teppich getragen hat. Dieses Mal soll die Schlagersängerin mit Mikrofon in der Hand in einer Bühnenszene dargestellt werden. Mit ihrer bereits zweiten Figur ist Helene Fischer sogar Kanzlerin Angela Merkel (62) dicht auf den Fersen. Diese wurde bereits zum dritten Mal in Wachs dupliziert.