Große Ehre: Anna Chlumsky und Shemar Moore werden die Emmy-Nominierten verkünden

Shemar Moore und Anna Chlumsky werden am 13. Juli viele Hoffnungen wecken. Die beiden verkünden gemeinsam die Nominierten der diesjährigen Emmy Awards in Los Angeles.

Wie die Television Acadamy verkündete, wird Anna Chlumsky (36) und Shemar Moore (47) in diesem Jahr die Ehre zu Teil, die Nominierten der 69. Emmy Awards am 13. Juli 2017 im Wolf Theatre in Los Angeles zu verkünden. Alle an diesem Tag verkündeten Stars dürfen sich dann Hoffnungen auf die heiß begehrten Emmy-Awards machen, die dann am 17. September ebenfalls in Los Angeles verliehen werden.

Die beiden Schauspieler Chlumsky und Moore feierten selbst bereits große schauspielerische Erfolge. So spielte Shemar Moore über elf Staffeln die Rolle des „Derek Morgans“ in „Criminal Minds“ und hat jetzt mit „S.W.A.T.“ sogar seine eigene Serie. Anna Chlumsky hingegen wurde als „Vada“ in „My Girl – Meine erste Liebe bekannt“ und spielt seit 2012 unter anderem in der TV-Serie „Veep – Die Vizepräsidentin“ die Rolle der „Amy Brookheimer“.

