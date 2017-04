„Grill den Henssler“: So war Sarahs und Pietros letzter Besuch der Kochshow

Sarah und Pietro Lombardi zu Gast bei "Grill den Henssler" (© Future Image / imago)

Der Besuch von Sarah und Pietro Lombardi bei „Grill den Henssler“ war einer der letzten gemeinsamen Auftritte des einstigen Traumpaares. Während sich die beiden damals noch als glückliches Paar zeigten, sind sie heute getrennt. Doch konnte man das Beziehungs-Aus bei ihrem Auftritt in der Kochshow schon erahnen?

Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) gehen nun schon seit geraumer Zeit getrennte Wege. Beide konzentrieren sich neben der Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes Alessio auch wieder auf ihre Karrieren. Doch während man die beiden früher meistens gemeinsam vor der Kamera sah, gehen sie nun auch beruflich getrennte Wege. In der neuen Staffel von „Grill den Henssler“ werden sowohl Sarah als auch Pietro zu Gast sein. Doch dieses Mal treten die beiden getrennt voneinander auf.

Das Pikante daran: Einer ihrer letzten gemeinsamen Auftritte war in der vorherigen Staffel von „Grill den Henssler“. Im Oktober 2016 wurde die Sendung im TV ausgestrahlt und die beiden traten noch als glückliches Paar auf. Doch waren sie auch wirklich noch so verliebt, wie sie sich gaben? Während die Sendung im September letzten Jahres aufgenommen wurde, wurde sie erst vier Wochen später ausgestrahlt. Damals kamen erste Gerüchte um eine Affäre von Sarah und Michal T. auf. Heute weiß man, dass die beiden ein Paar sind und man stellt sich die Frage, ob man schon bei dem Auftritt in der Kochshow etwas von dem Beziehungs-Aus hätte erahnen können.

Die Stimmungen bei Sarah und Pietro war unterschiedlich. Während Pietro Sarah als „tollste Frau der Welt“ bezeichnete, hatte Sarah schon damals viel an ihrem Ehemann auszusetzen. Auch in der neuen Staffel möchte Sarah über Pietro und die Trennung sprechen. Was sie über diese Zeit zu sagen hat, seht ihr heute Abend um 20.15 Uhr bei „Grill den Henssler“ auf VOX.