„Grey’s Anatomy“-Star Ellen Pompeo ruft zum Boykott dieser Serie auf

Ellen Pompeo (© Future Image / imago)

Ellen Pompeo ist sauer! Via Twitter forderte sie ihre Fans dazu auf, die geplante Serie „Generation KKK“ zu boykottieren. Die Serie will den Zuschauern Einblicke in das Leben eines Ku-Klux-Klan-Mitglieds geben, doch das findet die Schauspielerin alles andere als gut!

Der Sender A&E Network verkündete vor wenigen Tagen, dass die Dokumentarserie „Generation KKK“ am 10. Januar Premiere feiert. Die Serie soll Einblicke in das Leben von Ku-Klux-Klan-Mitgliedern und deren Familien geben. Auf Twitter versah der Sender den Tweet mit einem Foto, auf dem sich zwei Mitglieder des Klans umarmen. Doch genau das findet „Grey’s Anatomy“-Star Ellen Pompeo (48) verwerflich! Sie ist der Meinung, dass der rassistische Geheimbund dadurch in ein Licht gestellt wird, das die grausame Gewalt, die eigentlich hinter dem Klan steckt, beschönigt.

Ellen Pompeo forderte via Twitter dazu auf, den Sender und deren künftige Serie zu boykottieren. So veröffentlichte sie zahlreiche Tweets, in denen sie schrieb: „Schäm dich A&E TV!“ und „Hey, ich hab eine Idee. Wie wäre es, wenn wir alle nie wieder irgendetwas auf A&E anschauen. Wer macht mit?“ Die neue Serie „Generation KKK“ ist wahrlich fragwürdig. Es wird sich zeigen, ob Menschen dazu bereit sind, eine solche Dokumentationsserie zu unterstützen und wie die Macher der Show die Mitglieder des Ku Klux Klans tatsächlich darstellen werden!