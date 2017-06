„Grey’s Anatomy“-Star Ellen Pompeo legt sich mit Ivanka Trump an

Ellen Pompeo ist bekanntlich kein Fan von Donald Trump und seiner Politik. Jetzt richtete sich ihr Spott allerdings gegen dessen Tochter Ivanka Trump und Trumps ersten Berater und Schwiegersohn Jared Kushner - und dafür wurde Ellen auf Twitter von ihren Fans gefeiert.

Bei US-Präsident Donald Trump (71) und seinen Ansichten scheiden sich die Geister. Schon öfter haben sich Stars gegen Trump ausgesprochen, machten ihrem Ärger Luft und schämten sich nicht zu bezeugen, was sie von Trumps Politik halten. Das brach auch jetzt nicht ab, als Jared Kushner (36), erster Berater und Ehemann von Donald Trumps Tochter Ivanka Trump (35), seine erste Rede im Weißen Haus hielt.

Vor allem „Grey’s Anatomy“-Star Ellen Pompeo (47) schien nicht mit Jared Kushners Bemerkungen übereinzustimmen und benutzte ihren Twitter-Account, um das mit ihren Fans zu teilen. „Ok ok… Oh mein Gott, Ivanka Trump, Du schläfst mit diesem Kerl??? Ich glaub’s nicht, hahahaha“, schrieb sie und fügte lachende Smileys hinzu.

Auch wenn einige Gegenreaktionen auftauchten: Viele Fans dankten Ellen für ihre witzige Art und ihre ehrlichen Worte. Außerdem ermutigte Ellen alle Menschen dazu, ihre Meinung kundzutun und auch zu vertreten. Für dieses starke Selbstbewusstsein, das Ellen weitergibt, wird sie von ihren Fans und Followern einfach verehrt und gefeiert!

ok ok this... omg @IvankaTrump you have sex with this guy??? I can't aahhhhhaaaa https://t.co/i7mMPUFw8M