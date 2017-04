„Grey‘s Anatomy“: Deutet dieser Post von Ellen Pompeo einen Ausstieg an?

„Meredith Grey“ und „Alex Kurev“, gespielt von Ellen Pompeo und Justin Chambers (© Getty Images)

Ein aktueller Instagram-Post von Ellen Pompeo sorgt im Netz für ordentlich Furore und heizt bereits bestehende Spekulationen über einen eventuellen Serienausstieg ihres Schauspielkollegen Justin Chambers an.

Ellen Pompeo (47, „Meredith Grey“) und Justin Chambers (46, „Alex Karev“) sind seit der ersten Staffel von „Grey’s Anatomy“ Teil der Stammbesetzung. Seit mittlerweile 13 Staffeln begeistern sie Fans auf der ganzen Welt. Schon seit längerem brodelt aber die Gerüchteküche über ein mögliches Serienende für den beliebten TV-Arzt „Alex Karev“.

Mit ihrem neuen Post auf Instagram lässt Ellen Pompeo die Ängste der Fans erneut aufflammen. Sie teilte ein altes Schwarz-Weiß-Foto von Chambers mit der Bildunterschrift: „Danke, dass du du bist und diese Art an dir hast, dass wir dich alle lieben. Du bist ein faszinierendes Talent und ein großartiger Freund“. Diese Zeilen deuten für so manchen Fan auf einen möglichen Serientod des attraktiven 46-Jährigen hin. Wie es tatsächlich mit „Alex Karev“, „Meredith Grey“ und Co. weitergeht, erfahrt ihr in den neuen Folgen, immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf ProSieben.