„Gremlins – Kleine Monster“: Das wurde aus Zach Galligan und Phoebe Cates

So sieht „Gremlins“-Star Zach Galligan heute aus (© Zach Galligan / Instagram)

Die zwei „Gremlins“-Filme sind wirklich absoluter Kult! 1984 und 1990 verkörperten Zach Galligan und Phoebe Cates das Paar „Billy Peltzer“ und „Kate Beringer“ und wurden so über Nacht zu Superstars. Doch was machen die beiden Schauspieler eigentlich heute?

Man soll sie nie nach Mitternacht füttern, sie nie nass machen und nie dem Sonnenlicht aussetzen. Das sind die drei einfachen Regeln, die man bei der „Gremlin“-Pflege zu beachten hat. Doch es ist relativ schwierig, diese auch umzusetzen. Genau das konnten die Kinozuschauer 1984 bei „Gremlins – Kleine Monster“ und 1990 bei „Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster!“ sehen.

Beachtet man diese Vorgaben nämlich nicht, so werden aus den knuffigen Fellknäulen ganz schnell hinterhältige Wesen. In den Filmen versuchten Zach Galligan (53) alias „Billy Peltzer“ und Phoebe Cates (53) alias „Kate Beringer“ mit den fiesen Ungeheuern klarzukommen. Im ersten Teil mussten sie ihre kleine Heimatstadt und im zweiten sogar ganz New York von einer „Gremlin“-Plage befreien. Immer mittendrin: der einzig liebe „Gremlin“, der süße „Gizmo“.

Zach wollte nicht abstürzen

Der gebürtige New Yorker Zach Galligan steht auch noch nach seinem enormen Erfolg mit den „Gremlin“-Filmen vor der Kamera. So war er unter anderem in bekannten Serien wie „Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft“, „Star Trek: Raumschiff Voyager“ und „Eine himmlische Familie“ in Gastrollen zu sehen. Seit seinem Durchbruch als „Billy Peltzer“ wirkte er in über 30 Filmen mit, leider meist nur in kleineren Nebenrollen. Zuletzt spielte er in dem Streifen „Hatchet 3“ den Part eines Sheriffs. Zachs eher überschaubaren Ruhm hat er, wie er der „Daily Mail“ erklärt, der Tatsache zu verdanken, dass er sich nach seinem Bekanntwerden aus dem Filmbusiness zurückzog, um nicht abzustürzen.

Phoebe heiratete einen Megastar

Das wissen viele sicher nicht. Die hübsche Phoebe Cates hat einen echten Hollywood-A-Liga-Star geheiratet: Sie ist die Frau von Oscar-Preisträger Kevin Kline (69). Die beiden Schauspieler lernten sich bereits 1983 kennen, als Phoebe für eine Rolle in dem Film „Der große Frust“ vorsprach. Phoebe und Kevin heirateten 1989, haben zwei gemeinsame Kinder und sind immer noch glücklich. Ihre Karriere konnte Phoebe jedoch nie wirklich vorantreiben und beendete ihre Laufbahn Mitte der neunziger Jahre. Ein kurzes Comeback hatte sie in dem 2001 erschienenen Film „Beziehungen und andere Katastrophen“, in dem sie an der Seite ihres Mannes und ihrer Kinder spielte.