Grant Show: So sieht der „Melrose Place"-Star heute aus

Grant Show bei einem Event in Los Angeles (© ZUMA Press / imago)

Grant Show kennen viele als attraktiven „Jake Hanson“ aus der neunziger-Jahre-Kultserie „Melrose Place“. Nach seinem Ausstieg aus der Sendung kam die Karriere des amerikanischen Schönlings aber erst richtig ins Rollen. Mittlerweile ist der charmante Akteur 55 Jahre alt und immer noch ein echter Hingucker.

1992 startete im amerikanischen Fernsehen die beliebte TV-Show „Melrose Place“. 226 Folgen lang durften wir „Michael Mancini“, „Billy Campbell“, „Amanda Woodward“ und „Matt Fielding“ bei ihren Skandalen und Liebesproblemen begleiten . Auch Grant Show (55) war ein Teil der populären Serie. Mit seiner Rolle als attraktiver „Jake Hanson“ verdrehte er so manch einer Zuschauerin den Kopf. Nach fünf Staffeln verließ der sympathische Schauspieler 1997 jedoch die Serie, um sich anderen Projekten zu widmen – und das gelang ihm! Nach seinem Ausstieg war der Frauenschwarm im Fernsehfilm „Der falsche Weg zum Glück“ zu sehen. Es folgten weitere Streifen, unter anderem „Eis – Wenn die Welt erfriert“, „Encrypt – Der Schlüssel zum Überleben“ oder auch „Homeland Security – Im Zeichen des Terrors“.

Er ist aus der Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken

2002 stellte er sein schauspielerisches Talent in der TV-Serie „Six Feet Under – Gestorben wird immer“ unter Beweis. Es folgten weitere Fernsehserien wie „Beautiful People“, „Point Pleasant“ oder „Private Practice“, in denen der Akteur das Publikum in mehreren Folgen begeisterte. Zudem hatte er vermehrt Gastauftritte in erfolgreichen Serien, unter anderem in „Grey’s Anatomy“ oder „The Exes“. Zwischendurch eroberte er auch die Kinoleinwand, so auch 2012 mit dem Horrorfilm „Possession – Das Dunkle in dir“. Der attraktive Schauspieler war nach seinem Ausstieg aus „Melrose Place“ so aktiv in der Film- und Fernsehindustrie, dass schon bald die Macher von „Devious Maids“ auf ihn aufmerksam wurden und beschlossen, ihm die Rolle des „Spence Westmore“ zu geben. Seit 2013 ist er regelmäßig in der Serie, die von Eva Longoria (42) produziert wird, zu sehen, und begeistert ein Millionenpublikum. Kein Wunder, wenn man sich den sympathischen Schauspieler ansieht.

Grant Show bringt Frauenherzen immer noch zum Schmelzen

Mittlerweile ist der ehemalige „Melorse Place“-Star 55 Jahre alt, aber immer noch ein Hingucker. Mit seiner charmanten Art, seinem unwiderstehlichen Lächeln und seinen sympathischen Lachfältchen erobert er Frauenherzen immer noch im Sturm. Für den attraktiven Schauspieler gibt es jedoch nur Platz für eine Frau in seinem Leben – seine Ehefrau, Schauspielerin Katherine LaNasa (50). Das Paar ist seit 2012 glücklich verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter. Bei Grant Show scheint es also nicht nur karrieretechnisch, sondern auch privat hervorragend zu laufen!