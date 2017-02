Grammys 2017: Das sind die Gewinner

Adele räumte bei den Grammys ordentlich ab (© Getty Images)

Am 12. Februar 2017 fand in Los Angeles die 59. Verleihung der Grammy Awards statt und auch in diesem Jahr wurden wieder zahlreiche begabte Künstler ausgezeichnet. Die Gewinnerin des Abends war eindeutig Sängerin Adele, die gleich fünf der begehrten Preise entgegennehmen durfte.

Die Verleihung des wichtigsten Musikpreises sorgte am 12. Februar für viel Spannung und Aufregung. Alle Nominierten hofften, einen der begehrten Grammy Awards in den Händen halten zu dürfen. Sängerin Adele (28) war die Abstauberin des Abends und erhielt insgesamt fünf Grammys. Für ihren Song „Hello“ wurde sie in den Kategorien Beste Aufnahme des Jahres, Beste Pop-Soloperformance und Song des Jahres ausgezeichnet. Ihr Album „25“ wurde zum Album des Jahres gekürt und außerdem auch noch als Bestes Pop-Gesangsalbum ausgezeichnet.

Als Bester Newcomer wurde Chance the Rapper (23) geehrt und Twenty One Pilots durften mit ihrem Song „Stressed Out“ den Preis für die Beste Pop-Duo/Gruppenperformance abholen. Als Beste Dance-Aufnahme wurde „Don’t Let Me Down“ von The Chainsmokers ausgezeichnet und auch Beyoncé Knowles (35) durfte sich über zwei Grammys freuen. Ihr Album „Lemonade“ erhielt die Auszeichnung Bestes Urban-Contemporary-Album und ihr Song „Formation“ wurde als Bestes Musikvideo geehrt. Und auch David Bowie (†69) gewann posthum ganze fünf Grammys für sein Album „Blackstar“ , darunter in den Kategorien Bestes Alternative-Album, Bester Rock-Song und Beste Rock-Performance.