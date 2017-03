Goldene Kamera: Das sind die Gewinner

Ed Sheeran gewinnt eine Goldene Kamera (© Getty Images)

Am Samstagabend wurde erneut die Goldene Kamera verliehen. Neben zahlreichen deutschen Stars nahmen auch Hollywoodstars wie Jane Fonda und Colin Farrell Preise entgegen.

Am 4. März 2017 wurde in Hamburg einer der wichtigsten Medienpreise Deutschlands verliehen: Die Goldene Kamera. Durch den Abend führte dabei zum ersten Mal Steven Gätjen (44), welcher nur zufällig eine Karriere als Moderator startete, und zahlreiche Stars konnten sich über eine goldene Kamera freuen. Neben Jane Fonda (79), welche für ihr Lebenswerk geehrt wurde, konnten sich auch die Hollywoodstars Nicole Kidman (49) und Colin Farrell (40) jeweils über die Goldene Kamera in den Kategorien Beste internationale Schauspielerin und Bester internationaler Schauspieler freuen.

Alle weiteren Gewinner seht ihr hier:

Beste Musik International: Ed Sheeran

Lebenswerk National: Dieter Thomas Heck

Beste deutsche Schauspielerin: Lisa Wagner

Bester deutscher Schauspieler: Wotan Wilke Möhring

Bester deutscher Fernsehfilm: „Auf kurze Distanz“

Bester deutscher Mehrteiler/Miniserie: „Morgen hör ich auf“

Beste Information: Caren Miosga („Tagesthemen“), Marietta Slomka („heute-journal“), Peter Kloeppel („RTL Aktuell“)

Nachwuchspreis: Leonard Carow

Publikumswahl – Beliebteste Satire-Show: „heute show“