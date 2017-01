Goldene Himbeere 2017: Das sind die Nominierten

Megan Fox (© Getty Images)

Die Goldene Himbeere ist der unbeliebteste Filmpreis in Hollywood. Denn die Verleihung ehrt die schlechtesten Performances des Jahres. Heute wurden die Nominierten bekanntgegeben.

Am 25. Februar wird bereits zum 37. Mal der Negativ-Filmpreis, die Goldene Himbeere, verliehen. Dabei werden unter anderem der schlechteste Film und die miesesten Schauspieler des Jahres ausgezeichnet. Traditionellerweise wird die Goldene Himbeere einen Tag vor den Oscars verliehen. Hier die Nominierten 2017:

Schlechtester Film

„Batman v Superman: Dawn of Justice“

„Dirty Grandpa“

„Gods of Egypt“

„Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party“

„Independence Day: Resurgence“

„Zoolander No. 2“

Schelchtester Hauptdarsteller

Ben Affleck / „Batman v Superman: Dawn of Justice“

Gerard Butler / „Gods of Egypt“ & „London Has Fallen“

Henry Cavill / „Batman v Superman: Dawn of Justice“

Robert de Niro / „Dirty Grandpa“

Dinesh D'Souza [als er selbst] / „Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party“

Ben Stiller / „Zoolander No. 2“

Schlechteste Hauptdarstellerin

Megan Fox / „Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows“

Tyler Perry / „BOO! A Medea Halloween“

Julia Roberts / „Mother's Day“

Becky Turner [als Hillary Clinton] / „Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party“

Naomi Watts / „Divergent Series: Allegiant & Shut-In“

Shailene Woodley / „Divergent Series: Allegiant“

Schlechteste Nebendarstellerin

Julianne Hough / „Dirty Grandpa“

Kate Hudson / „Mother's Day“

Aubrey Plaza / „Dirty Grandpa“

Jane Seymour / „Fifty Shades of Black“

Sela Ward / „Independence Day: Resurgence“

Kristen Wiig / „Zoolander No. 2“