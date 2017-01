Golden Globes 2017: Das sind die Gewinner

Ryan Gosling und Emma Stone haben beide einen Golden Globe gewonnen (© Getty Images)

Am gestrigen Sonntag wurden zum 74. Mal die Golden Globes, einer der wichtigsten Film- und Serienpreise, verliehen. Wir verraten euch, wer sich über eine der begehrten Auszeichnungen freuen durfte!

Zum 74. Mal wurden am gestrigen Sonntag die Golden Globes verliehen. Der Preis zählt zu den wichtigsten Preisen der Film- und Fernsehbranche. Bei der gestrigen Verleihung konnten sich vor allem die Stars eines Films freuen: „La La Land“ räumte die meisten Preise ab! Wir verraten euch alle Gewinner in der Übersicht:

Bester Film, Drama

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Bester Hauptdarsteller, Drama

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Beste Hauptdarstellerin, Drama

Amy Adams, Arrival

Jessica Chastain, Miss Sloane

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Isabelle Huppert, Elle

Bester Film, Komödie/Musical

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street

Bester Hauptdarsteller, Komödie/Musical

Colin Farrell, The Lobster

Ryan Gosling, La La Land

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Jonah Hill, War Dogs

Ryan Reynolds, Deadpool

Beste Hauptdarstellerin, Komödie/Musical

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, Rules Don’t Apply

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Simon Helberg, Florence Foster Jenkins

Dev Patel, Lion

Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

Beste Nebendarstellerin

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Beste Regie

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Nocturnal Animals

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester By the Sea

Bester Filmsong

Can’t Stop the Feeling, Trolls

City of Stars, La La Land

Faith, Sing

Gold, Gold

How Far I’ll Go, Moana

Beste TV-Serie, Drama

The Crown, Netflix

Game of Thrones, HBO

Stranger Things, Netflix

This Is Us, NBC

Westworld, HBO

Bester Schauspieler einer TV-Serie, Drama

Rami Malek, Mr. Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Billy Bob Thornton, Goliath

Beste Schauspielerin einer TV-Serie, Drama

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld

Winona Ryder, Stranger Things