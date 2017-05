GNTM: Wer hat gewonnen? SIE ist „Germany’s Next Topmodel“ 2017

„Germany's Next Topmodel“-Finalistinnen (© ProSieben)

Zum zwölften Mal war Heidi Klum bei „Germany’s Next Topmodel“ auf der Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands! Gemeinsam mit Thomas Hayo und Michael Michalsky hat Heidi sie nun gefunden: Kandidatin Céline ist die Gewinnerin bei „Germany’s Next Topmodel“ 2017!

Endlich steht es fest! Céline ist „Germany's Next Topmodel“ 2017. Somit erhält sie nicht nur einen Modelvertrag, sondern wird auch bald auf dem Cover der deutschen „Cosmopolitan“ zu sehen sein. Im Finale in der ausverkauften Arena in Oberhausen konnte sich Céline (18) gegen ihre Mitstreiterinnen Leticia (18), Romina (20) und Serlina (22) durchsetzen. Am Ende erhielt sie das allerletzte Foto von Heidi Klum!

Im packenden Finale gab es zahlreiche Highlights! Alle bisher ausgeschiedenen Mädchen durften noch einmal vor Heidi Klum (43), Thomas Hayo (48) und Michael Michalsky (50) ihre Laufstegkünste zum Besten geben. Die Show wurde von Mega-Acts wie Helene Fischer (32), Beth Dito (36) und James Blunt (43) begleitet und auch die Jury überzeugte mit einer tollen Tanz-Einlage!

Zum ersten Mal wurde im Laufe des Abends der Topmodel Award in drei verschiedenen Kategorien verliehen. So durften die Zuschauer online für ihre Favoriten abstimmen. In der Kategorie „Beste Laufsteg-Performance“ konnte Maja den Preis absahnen. Für die Kategorie „Beste Shooting-Perfomance“ erhielt Julia F. die meisten Stimmen und den Award in der Kategorie „Größte Personality“ erhielt Melina. Außerdem konnte sich ein Mädchen aus dem Publikum das Goldene Ticket sichern und ist damit automatisch in der nächsten Staffel unter den Top 50!

Céline steht nach ihrem Sieg bei „Germany’s Next Topmodel“ sicherlich eine große Karriere als Model bevor. Sie hat schon jetzt auf ihrem Instagram-Account mehr als 302.000 Follower.