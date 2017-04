GNTM-Überraschung: Diese Kandidatin ist raus

Michael Michalsky musste sich von einem seiner Models verabschieden (© ProSieben)

Gestern Abend wurde es bei „Germany’s Next Topmodel“ richtig spannend, denn es ging um den Einzug in die Top Ten. Doch für ein Model hat es nicht gereicht und sie musste ihre Koffer packen.

In der 10. Folge der diesjährigen „Germany's Next Topmodel“-Staffel mussten sich die angehenden Models einer neuen Challenge stellen. Statt eines Fotoshootings gab es dieses Mal einen Fashion-Film, bei dem die Mädchen von Thomas Hayo (48) und Michael Michalsky (50) nicht nur ihr Talent als Model zeigen mussten, sondern auch ihre schauspielerischen Ambitionen gefragt waren.

Während der Dreh für manche sehr gut lief, hatten andere Mädchen ihre Probleme damit und mussten sich beim Haute-Couture-Lauf umso mehr beweisen. Am Ende musste sich Heidi Klum (43) jedoch wieder von einer Kandidatin trennen und so bekam Guiliana (20) kein Foto mehr und die Chance auf das große Finale, welches wieder in Deutschland stattfindet, bleibt ihr somit auch verwehrt.