GNTM-Siegerin: Sie ist aktuell die Favoritin

Celine und Serlina stehen beide im GNTM-Finale (© Future Image / imago)

Heute Abend ist es soweit und Heidi Klum kürt „Germany’s Next Topmodel“ 2017. Im Finale treten die vier verbliebenen Kandidatinnen Céline, Serlina, Romina und Leticia gegeneinander an und wollen nur eines: Gewinnen. Doch wer ist so kurz vor dem Finale die Favoritin der Show?

Bald ist es soweit und „Germany's Next Topmodel“ 2017 wird gewählt. Für wen sich Heidi Klum (43) und ihre Jury-Kollegen entscheiden werden, werden wir heute Abend erfahren. Doch schon jetzt – kurz vor dem Finale – gibt es eine Favoritin. Laut „mafo.de“ hat Kandidatin Serlina (22) die besten Chancen. Dies ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts.

Mit 44 Prozent der Stimmen liegt die Kandidatin von „Team Thomas" vorne. Ihre Konkurrentin Céline (18) kann mit 32 Prozent noch am besten mithalten. Romina (20) und Leticia (18) werden dabei die geringsten Chancen eingeräumt. Doch am Ende entscheiden nicht die Fans, sondern die Jury…