GNTM: Maja wehrt sich heftig gegen Magervorwürfe

GNTM-Maja ist, wie viele ihrer Model-Kolleginnen, oft Kritik wegen ihres dünnen Körpers ausgesetzt. Jetzt wehrt sich die 20-Jährige auf Instagram und weist jegliche Magervorwürfe gegen sich zurück.

Models müssen einem ganz bestimmten Ideal entsprechen, zumindest in der Regel! Dazu gehört auch, ganz bestimmte Körpermaße zu haben. So wie GNTM-Kandidatin Maja Manczak (20) werden viele Models wegen ihrer oftmals sehr dünnen Körper aber auch kritisiert. Vor allem wenn es um ihre Vorbild-Funktion gegenüber Jugendlichen geht, kommen oft Vorwürfe auf, es wäre unverantwortlich, ein so dünnes Schönheitsideal zu unterstützen.

Maja Manczak wehrt sich nun auf ihrem Instagram-Account gegen Kommentare, sie sei viel zu dünn und solle zunehmen. Die 20-Jährige betont, sie führe „einen gesunden und aktiven Lebensstil“ und sei „einfach von Natur knochiger“ als andere. Keine Spur also von Magerwahn. Dazu führt sie ein Schaubild des statistischen Bundesamts auf, welches zeigen soll, dass es unverhältnismäßig mehr übergewichtige als untergewichtige Deutsche gäbe. Mit einem Punkt hat die GNTM-Kandidatin in jedem Fall Recht: „Schönheit liegt im Auge des Betrachters und ist nicht definierbar“.