GNTM-Finale 2017 wieder in Deutschland

Das Finale von „Germany's Next Topmodel“ wird dieses Jahr wieder in heimischen Gefilden stattfinden (© foto2press / imago)

Letztes Jahr fand das große Finale von „Germany's Next Topmodel“, nach der Bombendrohung im Finale 2015, im sonnigen Palma de Mallorca steht. Dieses Jahr geht es für Heidi Klum und ihre Mädels allerdings wieder in die deutsche Heimat für die Kürung von Deutschlands hübschestem Mädchen.

Back to the roots! Während Heidi Klum (43) für die finale Show von „Germany’s Next Topmodel“ letztes Jahr nach Mallorca eingeladen hat, wird das Finale der Castingshow dieses Jahr wieder in Deutschland stattfinden. Das gab der Sender ProSieben gestern bekannt. Am 25. Mai 2017 in der Arena in Oberhausen wird Heidi Klum dann zusammen mit ihren Jury-Kollegen „Germany’s Next Topmodel“ 2017 küren. Und das nicht gerade vor kleinem Publikum: 8.500 Fans können live vor Ort mitverfolgen, welche Kandidatin in diesem Jahr von der Model-Mama höchstpersönlich das letzte Foto bekommt.

Der Ticketvorverkauf für die Final-Show startet übrigens schon heute Abend um 20.15 Uhr, während Heidis Mädels auf ProSieben gerade um den Einzug in die nächste Runde kämpfen.

