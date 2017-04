GNTM: Diese Kandidatin ist raus

GNTM Soraya (© Soraya Eckes / Instagram)

Auch am gestrigen Donnerstag musste wieder ein Mädchen „Germany’s Next Topmodel“ verlassen. Für Kandidatin Soraya war die Model-Reise zu Ende. Sie musste die Casting-Show in der neunten Folge verlassen.

In der neunten Folge von Heidi Klums (43) Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ war für Kandidatin Soraya (17) die Reise zu Ende. Mit dicken Tränen im Gesicht musste sie die Show verlassen. Die hübsche 17-Jährige konnte weder beim Dessous-Shooting mit den heißen Männermodels, noch beim Walk in Herrenkleidung überzeugen.

Die hübsche Sylterin gehörte zum Team von Michael Mickalsky (50). In seiner Gruppe sind nach ihrem Rauswurf noch sechs Mädels übrig. Zum Team Thomas Hayo gehören noch fünf Mädchen.