GNTM: Diese Kandidatin ist raus

Melina (l.) muss GNTM verlassen (© melina.topmodel.2017 / Instagram)

Auch in der letzten Folge musste wieder ein Mädchen „Germany’s Next Topmodel“ verlassen. Dieses Mal traf es die hübsche Transsexuelle Melina. Die 19-Jährige gab alles, doch es reichte nicht. Schlussendlich bekam sie kein Foto von Heidi Klum.

Für Melina (19) ist die Zeit bei „Germany's Next Topmodel“ nun vorbei. Die schüchterne Transsexuelle kam sowohl beim Shooting als auch beim Catwalk nicht so richtig aus sich heraus und konnte GNTM-Jurorin Heidi Klum (43) deswegen nicht von sich überzeugen. Zwar fehlt es der hübschen 19-Jährigen nicht an Willen, doch der Abstand zu den anderen Mädchen war einfach zu groß.

Für Melina kam Heidis Nachricht, dass diese kein Foto für sie habe, wie ein Schock. Sie brach in Tränen aus und musste von den anderen Mädchen getröstet werden. Nun muss die 19-Jährige schweren Herzens ihren Heimweg antreten.