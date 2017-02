GNTM: Das sind die beliebtesten Co-Juroren aller Zeiten

Heidi Klum (© Getty Images)

Heidi Klum sucht derzeit bei „Germany‘s Next Topmodel“ wieder nach der schönsten Frau im Lande. Mittlerweile zum zwölften Mal können die Zuschauer jetzt schon im Fernsehen verfolgen, wenn Heidi Klum den Model-Nachwuchs castet. Sie selbst sitzt seit Anfang an in der Jury der beliebten Show.

Schon seit dem Jahr 2006 sucht Heidi Klum (43) alljährlich nach Deutschlands nächstem Topmodel. Die schöne Heidi sitzt dabei seit Beginn der erfolgreichen Casting-Show selbst in der Jury, anders hält es die hübsche Blondine mit ihren Co-Juroren. Im Laufe der Jahre hatte die 43-Jährige bereits zwölf verschiedene Männer an ihrer Seite. Das Marktforschungsinstitut „mafo.de“ wollte nun wissen, welche Juroren bei den Fans am beliebtesten waren.

Der erste Platz im Zuschauer-Ranking ist für die meisten sicher keine Überraschung. Bruce Darnell (59) belegt mit 41,2 % eindeutig Platz eins der Liste. Vor allem die Männer und die Altersgruppe der 31 und 45-Jährigen haben den sensiblen Bruce ins Herz geschlossen. Mit einem deutlichen Abstand folgt auf Platz zwei der Designer Wolfgang Joop (72), er konnte 15,4 % des Publikums überzeugen. Knapp dahinter sichert sich Thomas Hayo (48) mit 15,2 % Platz drei. Michael Michalsky (50) landet auf Platz vier, Boris Entrup (38) belegt den fünften Rang. Gefolgt von Thomas Rath (50) auf Platz sechs, Peyman Amin (45) auf Platz sieben, Rolf Scheider (60) auf Platz acht und Armin Morbach (45) auf Platz neun. Die Schlusslichter sind Kristian Schuller (46), Enrique Badulescu (55) sowie Qualid Ladraa (34).

Dieses Jahr sitzt der drittplatzierte Thomas Hayo bereits zum siebten Mal neben Heidi Klum. Michael Michalsky darf zum zweiten Mal bei der Suche nach Deutschlands schönster Frau helfen.