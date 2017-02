Gleich viermal getragen: Das ist Herzogin Kates Lieblingsmantel

Herzogin Catherine liebt ihr rotes Ensemble auch heute noch (© Getty Images)

Herzogin Kate beweist: Auch eine Stil-Ikone kann den gleichen Look mehrmals tragen! Ihr roter Mantel hat es Catherine wohl angetan, denn sie trug ihn jetzt schon zum vierten Mal - und sah jedes Mal toll darin aus.

Die meisten Frauen wissen: Es gibt Kleidung, die wohl für immer ungetragen im Schrank hängen bleibt und es gibt dieses eine Lieblingsstück, das wir am liebsten jeden Tag tragen würden. Zumindest was das angeht, ist auch Herzogin Kate (35) eine ganz normale Frau, denn sie zeigte sich nun schon zum vierten Mal im gleichen Lieblings-Outfit!

Herzogin Kate: Sie liebt ihren roten Mantel

Als Catherine das Ensemble aus dem roten Mantel und dem dazu passenden Bleistiftrock das erste Mal trug, war das kurz nach ihrer Verlobung mit Prinz William (34) im Jahr 2011. Die schwarzen Knöpfe und ein Gürtel mit Schleife machten ihren Look zu etwas besonderem. Kombiniert mit schwarzen Stiefeln und Rollkragen-Pullover stand Catherine die Jacke mit dem kleinen Schößchen schon damals fantastisch!

Im April 2014 trug sie diesen Look noch mal, als sie mit ihrer royalen Familie in Australien unterwegs war. Unter der warmen Sonne brauchte sie allerdings weder Strumpfhose noch Pullover – und das Ensemble stand ihr auch drei Jahre später noch hervorragend.

An Weihnachten des folgenden Jahres setzte die hübsche Herzogin erneut auf die Farbe Rot und ihr bewährtes Outfit. Kein Wunder, denn zu ihren langen kastanienbraunen Haaren passt die knallige Farbe einfach perfekt!

Jetzt zeigte sich die Herzogin gemeinsam mit Ehemann Prinz William beim Besuch von „Place2Be“, einer Organisation für die mentale Gesundheit von Kindern - und brach damit ihren eigenen Rekord: Noch nie hatte man Catherine viermal im gleichen Outfit gesehen. Designerin Luisa Spagnoli, die Herzogin Kates rotes Lieblings-Outfit entworfen hat, kann also sehr stolz sein. Wir hoffen, Catherine noch oft in diesem wunderbaren Look zu sehen, der ihr auch nach rund sechs Jahren immer noch sehr zu gefallen scheint.